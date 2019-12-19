Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков рассказал о сложностях работы с агентами.

Эк-спортсмен заявил, что ему приходилось сталкиваться с гадкими поступками. По его словам, их с Татьяной Волосожар бывший агент, с которым были очень теплые отношения, их предал и подставил. Сейчас он работает с Евгенией Медведевой и Алексеем Ягудиным, добавил Траньков.

«Полгода назад со мной хотел сотрудничать и бывший агент Лизы (Туктамышевой — прим.). Но, к счастью, мой директор раскусил этого подонка, и работать мы с ним не стали», — заявил Траньков, слова которого приводит «RT на русском».

Волосожар/Траньков является двукратными чемпионами Олимпиады в Сочи — в их активе золотые медали личного и командного турниров. Спортсмены завершили соревновательную карьеру, но продолжают выступать в ледовых шоу.

Напомним, ранее Туктамышева рассказала, что её бывший агент оказался шантажистом.