Президент РФ Владимир Путин прокомментировал решение WADA отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.

«Я считаю, что это не только несправедливое решение, но и не соответствующее здравому смыслу и праву», — заявил Путин в ходе пресс-конференции.

Президент отметил, что Россия уже выступала под нейтральным флагом на прошлой Олимпиаде, теперь ситуация повторяется ещё раз. Он подчеркнул, что ни в одной правовой системе мира такого не было, так как наказание должно быть индивидуальным.

Путин заявил, что подавляющее большинство российских спортсменов являются чистыми, поэтому нельзя налагать на них санкции. Он привел в пример юных фигуристок из сборной России, которые не имеют отношения к допингу, но могут тоже попасть под санкции.