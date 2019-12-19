Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции выразил мнение, что наказание чистых российских спортсменов за чужие нарушения антидопинговых правил является несправедливым.

«У нас в фигурном катании девочки — почти дети. Какое отношение они имеют к допингу? Они 4 оборота прыгают, такого почти никто не делает», — заявил Путин. Президент подчеркнул, что с помощью санкций их можно убрать со льда, однако такое решение не принесет пользы мировому спорту.

Напомним, 9 декабря исполком WADA принял решение отстранить Россию от участия крупных международных турнирах на четыре года. Чистые российские спортсмены смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпиадах в нейтральном статусе — без флага и гимна своей страны.

Данная мера была принята после того, как в данных московской антидопинговой лаборатории были обнаружены изменения.