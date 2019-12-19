ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных. Единственным изменением в топ-50 стало то, что сборная Южной Кореи поднялась на одну позицию вверх: с 41-й на 40-ю.

Сборная России сохранила за собой 38-ю строчку с 1470 очками. Возглавляет рейтинг по-прежнему Бельгия, у которой 1765 очков. На второй строчке располагается действующий чемпион мира Франция (1733), на третьей — Бразилия (1712).

Также в первую пятерку входят сборные Англии и Уругвая. Финалисты прошлогоднего чемпионата мира хорваты занимают шестое место, португальцы и испанцы идут на 7-й и 8-й строчках соответственно.

Напомним, сборная России под руководством Станислава Черчесова прошла отбор на чемпионат Европы 2020 года. Команда заняла второй место в своей группе, дважды проиграв Бельгии.