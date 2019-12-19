Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что снимется в кино. Подробностей о киноленте боец не раскрывает, но точно известно, что режиссёром картины выступит Валерия Гай Германика. Совместное фото Германики и Емельяненко боец выложил на своей странице в «Инстаграме».

«Буду сниматься в кино! Режиссёр Валерия Гай Германика!», — такой комментарий боец оставил под фотографией.

Последний бой Александр Емельяненко провёл 29 ноября, сразившись по правилам бокса с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, которого он нокаутировал в первом раунде. Всего за свою карьеру Александр Емельяненко провёл 36 боёв в смешанных единоборствах, в 28 поединках Емельяненко вышел победителем, в семи — проиграл, один бой бойца завершился в ничью.