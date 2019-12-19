Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин оценил игру команды в текущем сезоне. «Зенит» ушел на зимний перерыв лидером с отрывом в десять очков.

По мнению Аршавина, команда показывает простой футбол, однако он является эффективным при данном составе и приносит результат.

«Когда, надеюсь, появятся Малком и Кокорин, то и «Зенит» начнёт играть в другой футбол. Многое зависит от игроков», — заявил Аршавин, слова которого приводит «Чемпионат». Экс-футболист выразил надежду, что Кокорину удастся вернуться на прошлый уровень.

Напомним, Кокорин вернулся в «Зенит» после того, как отбыл тюремное заключение за участие в двух драках в центре Москвы. РФС не разрешил заявить игрока осенью, но он сможет сыграть во второй части чемпионата. Малком был приобретен летом, но получил серьёзную травму и практически не выходил на поле.