Тренерский штаб Этери Тутберидзе и их ученицы. Фото: "Инстаграм" хореографа

Тренерский штаб Этери Тутберидзе и их ученицы. Фото: "Инстаграм" хореографа

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе представит своё ледовое шоу «Чемпионы на льду». Оно состоится в Перми 3 апреля.

Как и год назад, перед зрителями выступят ученики Тутберидзе. Так, на лёд выйдет олимпийская чемпионка Алины Загитова, победительница финала Гран-при Алена Косторная, чемпионка России Анна Щербакова и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова.

Также в Перми выступят Элизабет Турсынбаева, представляющая Казахстан, и Морис Квителашвили, катающийся за Грузию.

Выйдут на лёд и юниоры — Камила Валиева и Даниил Самсонов. Также ожидается участие дочери Тутберидзе Дианы Дэвис с партнером Глебом Смолкиным.

На мероприятии также будут выступать приглашенные фигуристы — Максим Ковтун, Александра Степанова/Иван Букин и Евгения Тарасова/Владимир Морозов.