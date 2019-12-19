На заседании Российского антидопингового агенства (РУСАДА), которое состоялось сегодня, 19 декабря в Москве, было принято решение обжаловать санкции ВАДА в отношении сборной России.

РУСАДА полностью не согласно с решением Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), которую российская сторона имеет право подать в течении 21 суток после оглашения наказания.

«Присутствовал полный кворум, в соответствии с уставом РУСАДА набсовет имеет право принимать решение для рекомендаций общему собранию РУСАДА. В рамках дискуссии по поводу 9 декабря о решении ВАДА мы приняли решение не соглашаться с этим решением», — приводит слова главы наблюдательного совета РУСАДА Александра Ивлева ТАСС.

Напомним, 9 декабря исполнительный комитет ВАДА принял решение ввести санкции в отношении российских спортсменов, запретив им в течении четырёх лет принимать участие в крупных международных соревнованиях из-за применения запрещенных препаратов.