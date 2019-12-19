Пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев выступит на турнире категории АТР 500, который в апреле будет проходить в Барселоне.

Также участие в соревнованиях подтвердили первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль и австриец Доминик Тим, выигравший последний розыгрыш турнира.

Напомним, Медведев начал новый сезон с победы на выставочном турнире в Саудовской Аравии. После этого он должен был выступить в Абу-Даби (ОАЭ), однако снялся с соревнований из-за травмы бедра. Также от участия отказался француз Гаэль Монфис, спортсменов заменили два россиянина — Андрей Рублев и Карен Хачанов.

В январе Медведев планирует выступить на командном турнире АТР Cup, в состав сборной России также попали Хачанов и Евгений Донской.