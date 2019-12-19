Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о заинтересованности команды нападающим «Ред Булл Зальцбург» — 19-летним Эрлингом Холандом.

По словам Сульшера, Холанд — хороший игрок, который может прогрессировать, выступая за любую команду. Сульшер считает, что норвежец способен усилить состав «красных дьяволов».

«Холанд быстро прогрессирует, и он будет продолжать развиваться в любом клубе, в который он перейдёт. Мне не нужно так много говорить о нём, но как клуб мы всегда ищем игроков, которые могут усилить наш состав и дополнить друг друга», — цитирует Сульшера Via Sport.

Эрлинг Холанд стал игроком «Ред Булл Зальцбург» зимой 2019 года, до перехода в австрийский клуб выступал за норвежский «Мольде». Сумма трансфера составила € 5 млн. Контракт между клубом и игроком рассчитан до конца июня 2023 года.

В нынешнем сезоне Холанд сыграл 22 матча за «Зальцбург» в том числе и в лиге чемпионов, забил 28 мячей и отдал 7 голевых передач.