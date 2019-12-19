В Анси (Франция) продолжается третий этап Кубка мира по биатлону. Сегодня, 20 декабря, состоится спринтерская гонка у женщин. Спортсменки выйдут на старт в 16:15 по московскому времени.

Биатлонисткам предстоит преодолеть дистанцию 7,5 километров с двумя огневыми рубежами — из положений лёжа и стоя. За каждый промах предусмотрено прохождение штрафного круга.

В составе сборной России в Анси прибыли Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Тамара Воронина и Кристина Резцова.

На данный момент лидером общего зачета Кубка мира идет итальянка Доротея Вирер, имеющая 188 очков. Лучшей из россиянок является Миронова, замыкающая первую десятку со 104 набранными очками. Куклина занимает 23-е место, Юрлова-Перхт — 28-е.