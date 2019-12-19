В Абу-Даби на турнире Mubadala World Tennis Championship стартовал матч между россиянином Андреем Рублевым и греком Стефаносом Циципасом. Бесплатная прямая трансляция доступна по ссылке.

Рублев и Циципас уже встречались между собой: летом они играли в первом круге Открытого чемпионата США. Поединок продлился четыре часа, Рублев одержал победу, а Циципас вылетел с турнира.

После того, как спортсмены выявят победителя, на корт выйдет еще один россиянин — Карен Хачанов. Ему предстоит сыграть с представителем Южной Кореи Чоном Хеном.

Как и Рублев, Хачанов попал в число участников турнира в качестве замены: россияне выступают вместо Даниила Медведева и Гаэля Монфиса, снявшихся из-за травм.