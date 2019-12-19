Агент голкипера «Крыльев Советов» Сергея Рыжикова Алексей Сафонов дал свой комментарий по поводу высказывания главного тренера команды Миодрага Божовича о том, что самарцам необходимо подыскивать нового вратаря.

По словам Сафонова критика тренера в адрес Рыжикова неуместна, голкипер находится в хорошей форме и не собирается покидать команду до истечения контракта. Сафонов считает, что у Божовича личная неприязнь к Сергею, поэтому он ищет ему замену.

«У каждого тренера свой вкус: кому-то нравится Ребров, кому-то Максименко. Сейчас идут разговоры о возвращении Акинфеева в сборную. Гильерме и остальным теперь бросить играть? Есть ли другие предложения? Зачем загадывать. Меняются у нас не только игроки, но и тренеры. Другой тренер придёт и скажет, чтобы Рыжиков играл», — цитирует Сафонова «Чемпионат».

По мнению Сафонова, Рыжикову ещё долго до завершения профессиональной карьеры, добавив, что в Европе возраст в 40 лет считается нормой для голкиперов. Также агент вратаря добавил, что критика в адрес Рыжикова идёт в связи с турнирным положением команды.

«В других странах вратари играют до 42-43 лет, никакой истерии нет. У нас же после 30 надо бутсы на гвоздь повесить, а некоторые в этом возрасте начинают ещё лучше играть. Понятно, что команда находится внизу таблицы, все винят вратаря. А о том, что Рыжиков при такой защите шесть игр отыграл на ноль, мало кто говорит», — сказал Сафонов.

«Крылья Советов» занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 18 очков.