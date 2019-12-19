Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков на фоне возникшего скандала призвал всех нести ответственность за свои высказывания.

«Если Алексей Ягудин считает, что посылать матом и обзывать — это нормально, то и ему рано или поздно придётся отвечать за свои высказывания», — заявил Траньков в интервью «RT на русском».

Он также прокомментировал тот факт, что фанаты требуют отстранить Татьяну Тарасову от комментаторской деятельности. Траньков подчеркнул, что Тарасова уже давно работает на телевидении. По его мнению, болельщики, обвиняющие её в неуважении к Алине Загитовой, ошибаются.

Траньков отметил, что зрители пытаются найти подвох в каждом слове, сказанном Тарасовой, в то время как она просто высказывается прямолинейно.