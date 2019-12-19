Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев поделился мнением по поводу допинга в современном спорте.

«Возмущение в этой ситуации вызывает то, что одним спортсменам можно есть допинг, а другим нельзя», — заявил Валуев, слова которого приводит РИА Новости. Он пояснил, что имеет в виду астматиков, которые пользуются терапевтическими исключениями.

«Откровенно больные люди становятся олимпийскими чемпионами», — добавил экст-спортсмен и предложил устроить для них специальную Олимпиаду. Он подчеркнул, что спортсмены выступают за идеалы, которых давно уже нет, так как никто не придерживается Олимпийской хартии.

Напомним, исполком WADA отстранил Россию от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года. Санкция была наложена из-за того, что в данных московской лаборатории были обнаружены изменения.