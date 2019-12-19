Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин поделился фотографиями из отпуска. Вместе со своей супругой Дарьей он отдыхает в Мексике.

Накануне Карпин опубликовал фотографию из местного магазина. Он предложил подписчикам угадать, какую из двух шляп приобрел. Сегодня он рассказал о своем выборе, опубликовав в «Инстаграме» еще один снимок.

«Даше понравилась шляпа с первого фото, а перечить беременной жене нельзя, тем более мне, подкаблучнику», — пошутил Карпин под публикацией.

Напомним, Карпин возглавил «Ростов» в 2017 году. На данный момент команда располагается на третьей строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 34 очка после 19 туров. По дополнительным показателям команда Карпина опережает московские «Локомотив» и ЦСКА. Лидером чемпионата является петербургский «Зенит» (45), на втором месте идет «Краснодар» (35).