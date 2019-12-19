Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон сообщил, что продолжит выходить на футбольное поле в качестве профессионального игрока, как минимум до июня 2020 года.
Буффон заявил, что футбол захватывает его и поэтому он всё ещё продолжает играть, футбол дарит ему много положительных эмоций, поэтому он не собирается в ближайшее время вешать бутсы на гвоздь. Джиджи добавил, что успехи команды для него важнее, нежели личные рекорды.
«Для меня сейчас важно не сыграть свой 648-й матч, а завершить сезон с «Ювентусом» на вершине таблице. Если это совпадёт, я буду только рад», — цитирует Буффона Footbal Italia.
Буффон поделился сроками, до которых точно не завершит свою карьеру.
«Я чувствую, что должен играть. Как долго это будет продолжаться? По крайней мере, до июня», — сказал Буффон.
Напомним, в матче 17 тура Серии А «Сампдория»-«Ювентус» Джанлуиджи Буффон сыграл свой 647-ой матч в итальянском первенстве, догнав по этому показателю Паоло Мальдини.
В турнирной таблице чемпионата Италии «Ювентус» набрал 42 очка и занимает первое место.
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