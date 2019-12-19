Олимпийская чемпионка 1992 года по спортивной гимнастике Оксана Чусовитина высказала мнение по поводу отстранения Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) российских спортсменов. По мнению Чусовитиной данное наказание несправедливо.

Чусовитина считает, что со стороны ВАДА не справедливо наказывать непричастных к нарушениям спортсменов, санкции должны касаться только тех, кто действительно был замешан в использовании допинга.

«Я против того, чтобы наказывали невиновных. Это должно происходить только с теми, кого поймали и у кого действительно есть допинг», — приводят слова Чусовитиной «РИА Новости».

Чусовитина не понимает, зачем отстранять российских гимнасток, когда в гимнастике допинг не играет никакой роли.

«Гимнастика — чистый вид спорта, у нас реже всего происходят допинговые скандалы. Поскольку это просто невозможно»,- сказала Чусовитина.

Напомним, 9 декабря исполком ВАДА выдвинул санкции в отношении российских спортсменов, которым на протяжении четырёх лет запрещено принимать участие в международных соревнованиях из-за применения допинга. Сегодня, 19 декабря, на заседание РУСАДА было принято решение подать апелляцию в CAS, с целью оспорить данное решение ВАДА.