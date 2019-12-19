Во французском Анси в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону стартовала мужская спринтерская гонка.

Прямую трансляцию спринтерской гонки можно посмотреть здесь.

Сборную России в этой гонке представляют шесть спортсменов: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Эдуард Латыпов и Никита Поршнев. Первых из них в гонку отправится Логинов, получивший 30-й номер. Сразу после него на трассу выйдет Елисеев, а под 33-м номером стартует Гараничев.

Малышко будет выступать 51-м, Латыпов и Поршнев — 69-м и 85-м соответственно.

Спортсмены, заявленные в первую группу участников, будут продвигаться по трассе легче: из-за теплой погоды в Анси трасса находится в плохом состоянии. Изначально этап в Анси хотели переносить, однако было принято решение не делать этого.