Российский теннисист Андрей Рублёв проиграл греку Стефаносу Циципасу в двух сетах со счётом 3:6 и 4:6, и лишил себя попадание в полуфинальную стадию выставочного турнира Mubadala World Tennis Championship, который стартовал сегодня в Абу-Даби.

В полуфинале Циципас встретится с 16-кратным победителем турнира «Большого шлема» Новаком Джоковичем.

Во втором полуфинальном матче Карен Хачанов встретиться с представителем Южной Кореи — Чхун Хёном. В единственном женском матче турнира Мария Шарапова выйдет на корт против австралийки Айлы Томлянович.

Напомним, Андрей Рублёв и Карен Хачанов изначально не должны были принимать участие в этом турнире: они заменяют Даниила Медведева и француза Гаэля Монфиса.

Выставочный турнир Mubadala World Tennis Championship закончиться в субботу, 21 декабря.