Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от путешествия в Африку, которое он совершил со своей женой после окончания первой части футбольного сезона.

В своем «Инстаграме» Семак поделился фотографиями из поездки, а также отметил, что после окончания первой части сезона появилась возможность переключиться и отдохнуть.

«Невероятные воспоминания останутся у меня после посещении Африки, уютной, самобытной страны Гвинея-Бисау, где мы встретили много красивых, добрых людей», — написал Семак, поблагодарив всех, кто помог им с женой в поездке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Семак Сергей (@sergey_bogdanovich_semak) 19 Дек 2019 в 3:38 PST

Напомним, Анна Семак рассказывала о том, что в Гвинее-Бисау они с мужем будут снимать фильм про детей-альбиносов. В путешествии Сергею Семаку также удалось поиграть в футбол с африканскими детьми.