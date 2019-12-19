Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от путешествия в Африку, которое он совершил со своей женой после окончания первой части футбольного сезона.
В своем «Инстаграме» Семак поделился фотографиями из поездки, а также отметил, что после окончания первой части сезона появилась возможность переключиться и отдохнуть.
«Невероятные воспоминания останутся у меня после посещении Африки, уютной, самобытной страны Гвинея-Бисау, где мы встретили много красивых, добрых людей», — написал Семак, поблагодарив всех, кто помог им с женой в поездке.
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Напомним, Анна Семак рассказывала о том, что в Гвинее-Бисау они с мужем будут снимать фильм про детей-альбиносов. В путешествии Сергею Семаку также удалось поиграть в футбол с африканскими детьми.
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