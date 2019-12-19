Казанский «Рубин» повторно намекнул в социальных сетях на кандидатуру нового тренера клуба.

В официальный аккаунтах клуба появилась анимированная картинка с креслом-качалкой, на котором сидит российский футбольный тренер Леонид Слуцкий.

Ранее стало известно о том, что пост главного тренера «Рубина» покинул Роман Шаронов. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Не так давно Леонид Слуцкий покинул голландский «Витесс», где работал с начала 2018 года. Причиной увольнения тренера стала серия поражений клуба в чемпионате Нидерландов. Ранее специалист работал в Англии, где возглавлял «Халл Сити».

СМИ сообщали, что Слуцкий заинтересован серьёзностью проекта, а также гарантийными финансовыми обязательствами казанского клуба.