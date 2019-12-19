Российские бойцы смешанных единоборств Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов договорились о проведении поединка друг с другом, сообщает Sport24.

Телефонный разговор, во время которого Исмаилов и Емельяненко договорились о бое состоялся в рамках передачи «ХукВам». В ходе разговора Исмаилов предложил Александру Емельяненко встретиться в клетке, на что Емельяненко согласился, в случае хорошего гонорара. Организацию боя взял на себя Магомед Исмаилов.

Последний поединок Александра Емельяненко состоялся 29 ноября против пауэрлифтера Михаила Кокляева, в котором Емельяненко в первом же раунде отправил стронгмена в нокаут. Бой проходил по правилам бокса.

На счету Магомеда Исмаилова 19 боёв в MMA, в 16 из них Магомед одержал победу, в двух проиграл, один поединок закончился вничью.