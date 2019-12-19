Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поддержала наблюдательный комитет РУСАДА, который в ходе заседания решил не согласиться с вердиктом ВАДА в отношении российских спортсменов.

Вяльбе поддержала решение РУСАДА заявив, что это было единственным правильным решением. Вяльбе сказала, что нужно до конца бороться за своих спортсменов.

«Понятное дело, что мы не должны были соглашаться с санкциями ВАДА, это абсолютно правильное решение. Нужно бороться за спортсменов до конца, не опуская рук», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Напомним, 19 декабря в ходе наблюдательного заседания Российская антидопинговая организация (РУСАДА) приняла решение оспаривать санкции, выдвинутые ВАДА в спортивном арбитражном суде (CAS). На эту процедуру отводятся 21 сутки с момента принятия решения ВАДА.