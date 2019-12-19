Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова поделилась мнением насчет решение наблюдательного совета РУСАДА не соглашаться с санкциями исполкома WADA в отношении России и российских спортсменов.

Слова Журовой приводит агентство ТАСС. По мнению спортсменки и депутата Госдумы РФ, решение набсовета РУСАДА — абсолютно правильное, а свои права надо отстаивать. Главные пункты, на которых стоит сосредоточиться, как считает Журова — это права спортсменов и национальный флаг.

«Для меня лично остальное второстепенно. Спортсмены не хотят выступать под нейтральным флагом», — отметила Журова, добавив, что важно не затягивать процесс. Экс-спортсменка считает, что шансы выиграть суд в CAS хорошие, поскольку юристы уже отстояли дела спортсменов по Олимпиаде в Сочи.

Напомним, наблюдательный совет РУСАДА сегодня принял решение не соглашаться с решением исполкома WADA по санкциям в сторону российского спорта.