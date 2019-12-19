Руководство лондонского «Арсенала» перенесла на завтра еженедельную пресс-конференцию исполняющего обязанности главного тренера команды Фредрика Юнгберга, который должен быть дать комментарий по поводу предстоящего тура АПЛ.

Одной из причин переноса пресс-конференции может стать скорейшее назначение на пост нового главного тренера команды — Микеля Артеты, который сегодня покинул тренерский штаб «Манчестер Сити». Артета может занять пост главного тренера «канониров» в самое ближайшее время. Будучи профессиональным игроком Артета в течении пяти лет выступал за лондонский клуб.

Напомним, «Арсенал» в конце ноября уволил Унаи Эмери с поста главного тренера команды. После его ухода и.о главного тренера назначен Фредрик Юргберг.

Микель Артета вошёл в тренерский штаб «Ман Сити» в 2016 году. За всё время пребывания в стане «горожан», испанец дважды становился чемпионом Англии.