В России появился новый официальный вид спорта — падел. Министерство спорта Российской Федерации официально признало падел отдельной дисциплиной, информацию об этом сообщает пресс-служба Федерации падела России.

Отметим, падел напоминает такие виды спорта, как большой теннис и сквош. Игры по паделу проходят на специальных закрытых кортах, вокруг которых располагаются прозрачные стены высотой 4 метра. Как и в сквоше, игроки могут использовать отскоки от стен, однако разметка корта и принципы начисления очков перешли в падел из большого тенниса.

Ранее Nevasport сообщал о том, что Министерство спорта Российской Федерации отказалось признавать отдельным видом спорта такую дисциплину, как спортивный пилон.