Немецкий биатлонист Бенедикт Долль стал победителем мужской спринтерской гонки на третьем этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси.

Серебряную награду в гонке завоевал норвежский биатлонист Тарьей Бё, бронзовую — француз Кентен Фийон-Майе. Отметим, все призеры гонки промахов не допускали. Четвертым стал норвежец Йоханнес Бё, который в гонке дважды промахнулся.

Лучшим из россиян в гонке стал Александр Логинов, он показал 11-й результат, проиграв лидеру около 44 секунд. На огневых рубежах лидер российской сборной промахов не допускал. Сразу за Логиновым с двумя промахами в таблице расположился Мартен Фуркад.

Никита Поршнев финишировал 24-м, проиграв без промахов минуту и 12 секунд. Матвей Елисеев допустил один промах и финишировал 28-м. На 30-й строчке расположился Евгений Гараничев, его отставание — 1 минута и 17 секунд. Дмитрий Малышко стал 41-м (1 промах), Эдуард Латыпов — 55-м (также 1 промах).