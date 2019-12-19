Канадский хоккеист Брэндон Макмиллан подписал контракт с омским «Авангардом», сообщает официальный сайт клуба. Контракт с нападающим заключён до конца нынешнего сезона. В составе новой команды Макмиллан будет выступать под номером 15.

До перехода в стан «ястребов» 29-летний игрок представлял рижское «Динамо». В нынешнем сезоне Макмиллан сыграл за рижан 34 игры, забросил в них девять шайб и 11 раз удачно ассистировал партнёрам.

До переезда в Континентальную хоккейную лигу Брэндон Макмиллан играл за хорватский «Медвешчак» и немецкий «Ингольштадт». В НХЛ защищал цвета «Ванкувера», «Анахайма» и «Аризоны». В КХЛ перебрался в 2017 году. До перехода в «Динамо-Рига» выступал за нижегородское «Торпедо НН». Всего в КХЛ Макмиллан сыграл 192 матча и набрал 86 (45+41) очков. В составе сборной Канады становился серебряным призёром молодёжного чемпионата мира 2010 года.