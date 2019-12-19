Российский биатлонист, призер чемпионата мира Александр Логинов поделился мнением по поводу выступления в спринтерской гонке на этапе Кубка мира во французском Анси.

Слова Логинова прозвучали в прямом эфире телеканала «Матч ТВ». По мнению биатлониста, первые номера гонки, возможно, и имели преимущество, однако он сам не понимает, где мог так много проиграть.

«Для меня это слишком большой проигрыш. Будем с тренерами разбираться, явно что-то не так», — отметил биатлонист, добавив, что к концу гонки стало видно — на спусках снег превратился в кашу, повороты стали разбитыми. Как считает Логинов, с любых номеров на старте надо работать.

Напомним, Александр Логинов стал 11-м в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Анси, гонку биатлонист прошел без промахов, однако уступил победителю около 44 секунд.