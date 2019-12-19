Казанский «Рубин» сделал официальное заявление по поводу назначения нового главного тренера команды: на этот пост пришел Леонид Слуцкий.

Согласно данным на официальном сайте клуба, специалист подписал контракт на 5 лет. Ранее в социальных сетях клуба появлялись намеки на то, что именно Слуцкий возглавит команду из Казани: пресс-служба выкладывала изображения кресла-качалки.

Ранее в этом сезоне «Рубин» тренировал Роман Шаронов, из-за неудовлетворительных результатов команды контракт был расторгнут по соглашению сторон.

Леонид Слуцкий известен по работе в Российской Премьер-лиге, какое-то время он возглавлял ФК «Москва», затем долго проработал в московском ЦСКА: с 2009 по 2016 год. После этого Слуцкий работал в Англии: он был главным тренером «Халл Сити», а затем работал в чемпионате Нидерландов с голландским «Витессом».