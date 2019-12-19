Российский биатлонист Матвей Елисеев поделился мнением по поводу выступления в спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону в Анси.

По мнению спортсмена, состояние было не простым, однако сама трасса была не такая уж разбитая.

«Пока не знаю, откуда отставания. Видел, как Долль бежал последний круг – большая часть отставания была в подъеме», — отметил Елисеев в прямом эфире «Матч ТВ», добавив, что не хочет списывать результат на ошибку с лыжами.

По словам Елисеева, причина неудачи в спринте может крыться в отсутствии достаточного количества горной подготовки: уже второй этап биатлонисты бегут в горах. «Надеюсь, что в пасьюте будет проще, потому что большеватое отставание», — отметил спортсмен, добавив, что плохой ход показал из-за недостаточного восстановления. «В Хохфильцене было три гонки подряд», — сказал Елисеев.

Напомним, Матвей Елисеев показал 28-й результат, допустив один промах.