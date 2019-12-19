Российская теннисистка Мария Шарапова показала, как она проводит свободное время в Абу-Даби на Mubadala World Tennis Championship.

В своем «Инстаграме» Шарапова поделилась снимком из гольф-карта, на котором она едет в компании лучших теннисистов планеты — лидера мирового рейтинга испанца Рафаэля Надаля и второй ракетки мира Новака Джоковича из Сербии.

«Караоке в гольф-карте с этими двумя чемпионами!», — подписала снимок россиянка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) 19 Дек 2019 в 3:19 PST

Напомним, Новак Джокович и Рафаэль Надаль являются участниками выставочного турнира в Абу-Даби, а Мария Шарапова в рамках этих соревнований проведет один выставочный матч. Россиянка сыграет против представительницы Австралии Айлы Томлянович, начало встречи назначено на 19:00 по московскому времени.