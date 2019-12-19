Российский биатлонист, олимпийский чемпион Сочи Дмитрий Малышко высказался о результатах спринтерской гонки на этапе Кубка мира во французском Анси.

По словам Малышко в прямом эфире телеканала «Матч ТВ», трасса в Анси начала пропускать воду перед началом гонки, в то время, как лыжи россияне накатали намного заранее. «Упрекать сервисменов? Ни в коем случае не будем ни на кого вешать, это общая работа», сказал Малышко, добавив, что можно было бы взять другие лыжи.

Как считает Малышко, по сравнению со вчерашним днем трасса находилась в более хорошем состоянии. Биатлонист отметил, что первые стартовые номера гонки успели пробежать еще по льду, у них было преимущество. «Даже я — когда ушел на первый круг, было лучше, чем когда шел на финиш», — заключил спортсмен.

Напомним, Дмитрий Малышко стал 41-м в спринте на этапе Кубка мира в Анси, он один раз промахнулся и проиграл лидеру более полутора минут.