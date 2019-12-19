Российский теннисист Карен Хачанов обыграл представителя Южной Кореи Чжуна Хёна в первом раунде Mubadala World Tennis Championship. Выставочный турнир проходит в эти дни в Абу-Даби, ОАЭ.

Встреча продлилась около полутора часов и завершилась со счетом 7:6, 6:4 в пользу российского теннисиста. Первый сет Хачанов выиграл на тай-брейке со счетом 7:4. Ранее эти теннисисты никогда не пересекались друг с другом на площадке.

В полуфинале Mubadala World Tennis Championship Карен Хачанов сыграет с первой ракеткой мира, испанцем Рафаэлем Надалем. Встреча пройдет на корте центра «Зайед Спортс Сити» завтра, 20 декабря. Ориентировочно начало поединка назначено на 18:00 по московскому времени.

В параллельном полуфинале сыграют серб Новак Джокович и грек Стефанос Циципас, который обыграл в четвертьфинале россиянина Андрея Рублева.