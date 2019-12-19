Депутат Государственной думы Российской Федерации, бывший боксер Николай Валуев высказал свое мнение по поводу политического подтекста решения исполкома WADA в решении по отстранению российских спортсменов.

Слова Валуева цитирует портал РИА Новости. Экс-боксер заявил, что год назад заявлял о том, что WADA будут искать любую зацепку перед Олимпиадой в Токио, чтобы повторить преследование спортсменов из России.

По мнению депутата ГД, это будет всегда и никогда не закончится. «WADA – это политическая дубина, это все моветон. Как решили, так и будет», — сказал Валуев, отметив, что Россия не могла не подписаться под соглашениями с WADA, поскольку все мировые организации их подписали, в том числе и Международный Олимпийский комитет, который сегодня умывает руки.

Напомним, в декабре исполком WADA принял решение об отстранении России от мирового спорта на 4 года на всех уровнях: спортсмены будут допущены исключительно в нейтральном статусе, крупные международные турниры не могут проводиться в России. РУСАДА собирается обжаловать решение в CAS.