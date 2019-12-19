Петербургский СКА начал матч против московского ЦСКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходит в Петербурге на «Газпром-Арене» в рамках проекта «Русская классика».

Прямую трансляцию армейского дерби в КХЛ можно посмотреть здесь.

Армейское дерби станет уже четвертым в сезоне: ранее СКА и ЦСКА два раза встречались в сентябре и один раз — в декабре. На старте регулярного чемпионата две победы остались за москвичами, но зимой СКА удалось одержать верх со счетом 4:2.

Отметим, перед началом матча с показательным номером выступила олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова.