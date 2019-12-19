Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков поделился ожиданиями от чемпионата России по фигурному катанию.

В интервью RT Максим Траньков заявил, что медали чемпионата России скорее всего разыграют между собой ученицы Этери Тутберидзе — Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова. По мнению Транькова, в Красноярске вряд ли случится что-то сверхъестественное и будет война между фигуристками.

Транькова интересует не только то, кто станет победительницей ЧР, но и общие итоги турнира, которые определят членов сборной России. «Лично я еще очень хочу увидеть четверной тулуп Елизаветы Туктамышевой и «новую» Медведеву», — отметил Траньков.

Напомним, чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске стартует 26 декабря. Соревнования в женском катании пройдут 27 и 28 декабря.