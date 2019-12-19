Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал решение РУСАДА судиться в CAS по поводу санкций от исполкома WADA.

Слова Драчева цитирует агентство ТАСС. По мнению главы СБР, решение набсовета РУСАДА вполне объяснимо и он полностью поддерживает его. Как считает Драчев, санкции ВAДA противоречат Олимпийской хартии.

«Если есть частные случаи нарушения правил, то они должны быть рассмотрены, а обвинять всю команду и всю страну — некорректно», — сказал Драчев, добавив, что подобное решение является политическим.

По мнению президента Союза, сейчас не должны страдать те спортсмены, которые не причастны к событиям 2013-2015 годов, ведь многие тогда еще не начали соревноваться. «Надеюсь на здравый смысл судей, которые будут в CAS рассматривать этот вопрос», — отметил Драчев, добавив, что судьи должны объективно оценить ситуацию, сложившуюся в российском спорте.

Напомним, сегодня, 19 декабря, набсовет РУСАДА порекомендовал агентству подать апелляцию в CAS на решение исполкома WADA о санкциях в сторону российского спорта.