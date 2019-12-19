Экс-глава Союза биатлонистов России, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказал мнение о результатах мужского спринта на этапе Кубка мира в Анси и проблемах с западением скорости.

В интервью порталу Sport24 Тихонов отметил, что проблемы с ходом у биатлонистов появляются из-за безграмотного отношения тренеров. По словам бывшего главы СБР, в коллективе сборной все не в порядке, а тренерам не хватает профессионализма.

«Я уверен, что сегодняшнее западение — вопрос недовосстановления. Недоработок много, абсолютная безграмотность», — заявил Тихонов, добавив, что российские биатлонисты не имеют нормальных условий для переезда с одного этапа на другой. «Ребята недовосстановлены, результата нет», — сказал Тихонов.

Напомним, в спринте на этапе Кубка мира в Анси российские биатлонисты не попали в десятку сильнейших, Александр Логинов стал 11-м.