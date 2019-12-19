Баскетбольный клуб «Зенит» начал матч против турецкого «Фенербахче» в рамках регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходит в Стамбуле.

Прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь.

Отметим, для подопечных Джоана Плазы дебютный сезон в Евролиги складывается неудачно: в четырнадцати матчах «Зенит» одержал лишь три победы. Петербуржцам удалось взять очки во встречах с греческим «Олимпиакосом», литовским «Жальгирисом» и французским АСВЕЛом.

На данный момент «Зенит» замыкает турнирную таблицу, имея всего 9 очков и располагаясь на 18-й строчку. Дела «Фенербахче» в регулярном чемпионате тоже идут не очень хорошо: турки расположились на 15 месте с 15 очками. В активе команды пять побед при девяти поражениях.