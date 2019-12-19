Стал известен полный старт-лист женской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси. Гонка пройдет завтра, 20 декабря, старт спринта назначен на 16:15 по московскому времени.

Россию в гонке представят пять биатлонисток: Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт, Кристина Резцова, Лариса Куклина и Тамара Воронина.

Первой из россиянок стартует Светлана Миронова под 17-м номером. Екатерина Юрлова-Перхт побежит спринт под 24-м номером. Кристину Резцову и Ларису Куклину заявили в более позднюю стартовую группу: им достались 50-й и 54-й стартовые номера.

Предпоследний стартовый номер достался Тамаре Ворониной: она уйдет в гонку 98-й.

Мужской спринт сложился для россиян неудачно: лучший из сборной Александр Логинов занял 11-е место, проиграв ходом Йоханнесу Бё больше минуты.