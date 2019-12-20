Российский теннисист Карен Хачанов сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале выставочного турнира Mubadala World Tennis Championship. Соревнования проходят в эти дни в Абу-Даби.

Ориентировочно матч назначен на 18:00 по московскому времени, однако старт еще может сместиться.

Рафаэль Надаль стартует на турнире с полуфинала, Карену Хачанову же пришлось сыграть матч четвертьфинальной стадии против теннисиста из Южной Кореи Чжуна Хена. Встреча продлилась полтора часа и завершилась победой Хачанова со счетом 7:6 (7:4), 6:4.

В параллельном полуфинале между собой сыграют серб Новак Джокович, вторая ракетка мира, и грек Стефанос Циципас, который накануне в рамках четвертьфинала обыграл россиянина Андрея Рублева в двух сетах.