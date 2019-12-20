В рамках третьего этапа Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе состоятся две спринтерские гонки.

В 13:00 по московскому времени стартует мужская спринтерская гонка.

Под 22-м номером в гонку уйдет Александр Поварницын, следом за ним 23-м стартовать будет Василий Томшин. 45-й стартовый номер достался Кариму Халили, 70-й — Кириллу Стрельцову. Под 72-м номером побежит Ильназ Мухаметзянов. 104-й стартовый номер достался Андрею Вьюхину. В этой гонке тренерский штаб решил обойтись без Евгения Сидорова.

Начало женского спринта назначено на 16:00 по московскому времени. 40-й стартовый номер у Екатерины Глазыриной, 46-й — у Полины Шевниной. 55-й в гонку уйдет Ирина Казакевич, 70-й — Анастасия Поршнева.

75-й стартовый номер достался Ирине Старых, под 79-м на гонку заявлена Наталья Гербулова.