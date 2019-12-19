Петербургский СКА и московский ЦСКА не забросили шайб в первом периоде матча в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходит на футбольной «Газпром-Арене» в рамках проекта «Русская классика».

Перед началом встречи с показательным номером выступила олимпийская чемпионка Алина Загитова. Также фигуристка произвела символическое вбрасывание.

За первый период ЦСКА нанес девять бросков по воротам армейцев с Невы, хозяева площадки ответили лишь четырьмя бросками. Удалений в первые двадцать минут игры не было.

На данный момент СКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции, ЦСКА идет на второй строчке. Между командами всего одно очко, однако москвичи провели на два матча меньше — 36 игр против 38 у СКА. Это армейское дерби — уже четвертое в сезоне, дважды победу одерживал ЦСКА, один раз — СКА.