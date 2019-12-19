Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова с показательным номером выступила перед началом матча регулярного чемпионата КХЛ СКА — ЦСКА на «Газпром-Арене» в Петербурге.

Спортсменка продемонстрировала зрителям постановку «Лара Крофт» под песню Survivior, эту программу она исполняла на показательных выступлениях на протяжении прошлого сезона. Отметим, костюм для выступления немного поменялся: к куртке с брюками также добавилась короткая кожаная юбка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alina’s Fanpage 💕 (@teamzagitova) 19 Дек 2019 в 9:54 PST

Отметим, перед матчем Алина Загитова также совершила символическое вбрасывание с капитанами команд.

На прошлой неделе Алина Загитова объявила о том, что сделает перерыв в спортивной карьере. Спортсменка сказала, что сосредоточится на выступлении в шоу, однако продолжит тренировки в прошлом режиме.