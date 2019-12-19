Российская теннисистка Мария Шарапова одержала победу над представительницей Австралии Айлой Томлянович в выставочном матче в рамках предсезонного турнира Mubadala World Tennis Championship. Соревнования проходят в эти дни в столице ОАЭ — в Абу-Даби.

Встреча продлилась один час и двадцать девять минут, счет по сетам — 6:4, 7:5 в пользу россиянки. Эта встреча стала для Шараповой возвращением на корт после перерыва: последний раз Мария играла в теннис в сентябре, проведя выставочный матч против Каролин Возняцки. В турнирах спортсменка не выступала после вылета с US Open от Серены Уильямс.

В полуфинал Mubadala World Tennis Championship тем временем вышел россиянин Карен Хачанов, завтра, 20 декабря, он сыграет против первой ракетки мира — Рафаэля Надаля.