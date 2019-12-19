СКА и ЦСКА продолжают играть по нулям на «Газпром-арене». Позади два периода

Петербургский СКА и московский ЦСКА так и не открыли счет в матче регулярного чемпионата КХЛ за два периода. Встреча проходит на «Газпром-Арене» в рамках проекта «Русская классика».

По данным пресс-службы СКА, на матче присутствует 61 тысяча человек.

На девятой минуте второго периода команды получили обоюдное удаление: за грубость на скамейку штрафников отправился Александр Дергачев из СКА, со стороны московских армейцев за толчок на борт две минуты штрафа получил Михаил Науменков.

Прямую трансляцию встречи можно посмотреть здесь.