СКА и ЦСКА продолжают играть по нулям на «Газпром-арене». Позади два периода

Петербургский СКА и московский ЦСКА так и не открыли счет в матче регулярного чемпионата КХЛ за два периода. Встреча проходит на «Газпром-Арене» в рамках проекта «Русская классика».
По данным пресс-службы СКА, на матче присутствует 61 тысяча человек.
На девятой минуте второго периода команды получили обоюдное удаление: за грубость на скамейку штрафников отправился Александр Дергачев из СКА, со стороны московских армейцев за толчок на борт две минуты штрафа получил Михаил Науменков.
Прямую трансляцию встречи можно посмотреть здесь.
На данный момент СКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции, ЦСКА идет на второй строчке. Между командами всего одно очко, однако москвичи провели на два матча меньше — 36 игр против 38 у СКА. Это армейское дерби — уже четвертое в сезоне, дважды победу одерживал ЦСКА, один раз — СКА.
Комментарии Развернуть