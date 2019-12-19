Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась эмоциями после выступления с показательным номером на «Газпром-Арене» перед хоккейным матчем СКА — ЦСКА.

Слова фигуристки приводит портал РИА Новости.

«Я сегодня в первый раз выступала при такой большой аудитории, это очень меня подбодрило и зарядило на прокат», — рассказала Загитова, добавив, что хоккейный лед ничем не отличается от фигурного, и к нему она уже привыкла.

Фигуристка отметила, что ей хотелось откатать хорошо и зарядить зрителей перед тем, как начнется матч.

Напомним, Алина Загитова продемонстрировала зрителям на «Газпром-Арене» прошлогодний показательный номер под песню «Survivior» в образе Лары Крофт. Фигуристка вышла на лед в видоизмененном костюме.