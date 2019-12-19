Петербургский СКА уступил московскому ЦСКА в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на «Газпром-Арене» и завершилась со счетом 1:0.

Перед матчем на льду выступила олимпийская чемпионка Алина Загитова, она откатала показательный номер в образе Лары Крофт, а затем произвела символическое вбрасывание.

Первый и второй периоды обошлись без заброшенных шайб.

В третьем периоде счет наконец-то был открыт: на 50-й минуте встречи шайбу в ворота СКА забросил бывший игрок петербургской команды Сергей Калинин. В атаке ему ассистировали Антон Слепышев и Павел Карнаухов.

Сравнять счет до конца матча и перевести игру в овертайм «армейцы с Невы» не смогли.

Таким образом, ЦСКА обогнал СКА в турнирной таблице и прервал серию петербуржцев из двенадцати матчей без поражений.